Що було з доларом у травні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що у травні ситуація на валютному ринку була стабільною. НБУ продовжив продавати валюту зі своїх резервів задля підтримки курсу та забезпечення фінансування імпорту.

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Зауважте! Таким чином за травень було продано понад 1,6 мільярда доларів.

Обсяги продажу валюти поки що вдається компенсувати допомогою від інших країн та грантами, що дозволяє тримати резерви на рекордному рівні. Наприклад 1 травня міжнародні резерви України становили 35,9 мільярда доларів.

У 2023 році спостерігається погіршення ситуації з зовнішньою торгівлею. Це пов’язано з тим, що поступово ввозять більше товарів з-за кордону, а експорт не зростає. Також вплив мають:

складна ситуація з зерновим коридором;

обмеження імпорту української агропродукції з боку ЄС.

Якщо така тенденція буде розвиватися, то Нацбанку доведеться збільшити обсяги продажу валюти, що призведе до скорочення валютних резервів,

– додав Хмелевський.

Що буде з доларом у червні

У червні МВФ вимагає від НБУ послабити валютні обмеження, але це навряд чи станеться до закінчення війни. Тому економіст прогнозує певну стабільність.

Щодо зростання курсу готівкового долара, то тут потенціал суттєво вищий. Загострення бойових дій, ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки можуть викликати паніку та збільшити попит на готівкову валюту. Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37 – 38 гривень за долар,

– поясний Хмелевський.

Також він додав, що якщо ситуація з зовнішньою торгівлею продовжить погіршуватися, а міжнародна допомога скорочуватиметься – можливо НБУ восени проведе девальвацію гривні.

Який курс долара 13 червня

У вівторок ситуація на валютному ринку дещо не однозначна. Долар у банках та, частково, в обмінниках продовжує падати – приблизно на 8 копійок за день. Проте на чорному ринку американська валюта дещо зміцнилася (+6 копійок).

Курс долара сьогодні такий: