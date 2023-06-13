Что было с долларом в мае

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что в мае ситуация на валютном рынке была стабильной. НБУ продолжил продавать валюту из своих резервов для поддержки курса и обеспечения финансирования импорта.

Читайте также Курс изменится: преодолеет ли доллар психологическую отметку в ближайшие дни

Заметьте! Таким образом за май было продано свыше 1,6 миллиарда долларов.

Объемы продажи валюты пока удается компенсировать пособием от других стран и грантами, что позволяет держать резервы на рекордном уровне. Например, 1 мая международные резервы Украины составляли – 35,9 миллиарда долларов.

В 2023 году наблюдается ухудшение ситуации с внешней торговлей. Это связано с тем, что постепенно ввозится больше товаров из-за рубежа, а экспорт не растет. Также оказывают влияние:

сложная ситуация с зерновым коридором;

ограничение импорта украинской агропродукции со стороны ЕС

Если такая тенденция будет развиваться, то Нацбанку придется увеличить объемы продаж валюты, что приведет к сокращению валютных резервов,

– добавил Хмелевский.

Что будет с долларом в июне

В июне МВФ требует от НБУ ослабить валютные ограничения, но это вряд ли произойдет до окончания войны. Потому экономист прогнозирует определенную стабильность.

Что касается роста курса наличного доллара, то здесь потенциал значительно выше. Обострение боевых действий, вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома могут вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту. Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37 – 38 гривен за доллар,

– поясной Хмелевский.

Также он добавил, что если ситуация с внешней торговлей продолжит ухудшаться, а международная помощь будет сокращаться – возможно, НБУ осенью проведет девальвацию гривны.

Какой курс доллара 13 июня

Во вторник ситуация на валютном рынке несколько не однозначна. Доллар в банках и частично в обменниках продолжает падать – примерно на 8 копеек в день. Однако на черном рынке американская валюта несколько укрепилась (+6 копеек).

Курс доллара сегодня таков: