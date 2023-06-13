Курс валют в банках

По данным "Минфина", 13 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 12 июня), а продажа – 37,28 гривны (-2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 39,80 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,45 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,77 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,30 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,05 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,49 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,11 гривны (+6 копеек), а продажа – 37,21 гривны (+6 копеек).

(+6 копеек), а продажа – (+6 копеек). Евро покупают по 40,20 гривны (+10 копеек), а продают за 40,42 гривны (+12 копеек).

Курс на этой неделе: изменится ли валюта

По прогнозу банкирши Анны Золотько с которым она поделилась с 24 Каналом, в период с 12 по 18 июня доллар будет находиться в диапазоне от 36,9 до 37,5 гривны. Кроме того, собеседница добавила, что будет происходить определенный рост курса, население оживит спрос. Но стремительного подорожания не предполагается.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Как и ожидалось, преодолеть психологическую отметку в 37 гривен за доллар наличный курс на прошлой неделе так и не смог. И вряд ли это удастся в ближайшие дни.

Интересно, что в течение 5 – 11 июня курс пробовали развернуть. Это пытались сделать для небольшого удорожания. В то же время, все попытки провалились и гривна даже несколько укрепилась.

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