Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,85 гривні (-5 копійок проти 12 червня), а продаж – 37,28 гривні (-2 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 39,80 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,45 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,77 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,30 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,05 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,49 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,11 гривні (+6 копійок), а продаж – 37,21 гривні (+6 копійок).

(+6 копійок), а продаж – (+6 копійок). Євро купують по 40,20 гривні (+10 копійок), а продають за 40,42 гривні (+12 копійок).

Курс цього тижня: чи зміниться валюта

За прогнозом банкірки Анни Золотько з яким вона поділилася з 24 Каналом, в період з 12 по 18 червня долар перебуватиме в діапазоні від 36,9 до 37,5 гривні. Крім того, співрозмовниця додала, що відбуватиметься певний ріст курсу, населення пожвавить попит. Але стрімкого здорожчання не передбачається.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Як і очікувалося, подолати психологічну позначку 37 гривень за долар готівковий курс минулого тижня так і не зміг. Й навряд чи це вдасться найближчими днями.

Цікаво, що протягом 5 – 11 червня курс намагалися розвернути. Це намагалися зробити для невеличкого здорожчання. Водночас усі спроби провалилися і гривня навіть дещо зміцнилася.

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