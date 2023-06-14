Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (+5 копійок проти 13 червня), а продаж – 37,32 гривні (+4 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,00 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 40,55 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,45 гривні (-52 копійки), а продаж – 37,45 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-52 копійки), а продаж – (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,82 гривні (-36 копійок), а продаж – 40,62 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,32 гривні (+11 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують по 40,36 гривні (+16 копійок), а продають за 40,56 гривні (+14 копійок).

Які зміни чекають на курс у червні

Цього тижня, як повідомляє 24 Каналу банкірка Анна Золотько, долар перебуватиме в діапазоні від 36,9 до 37,5 гривні. Водночас через пожвавлення попиту серед населення курс може трішки зрости, але стрімкого здорожчання не передбачається.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що у червні на ринку буде певна стабільність. Все через те, що МВФ вимагає від НБУ послабити валютні обмеження, втім це навряд чи станеться до закінчення війни.

Щодо зростання курсу готівкового долара, то тут потенціал суттєво вищий. Загострення бойових дій, ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки можуть викликати паніку та збільшити попит на готівкову валюту. Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37–38 гривень за долар,

– каже Олександр Хмелевський.

Експерт припускає, що цілком ймовірно, що восени гривня може девальвувати. Це може трапитися через погіршення зовнішньої торгівлі та скорочення міжнародної фінансової допомоги.

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