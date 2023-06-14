Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,90 гривны (+5 копеек по сравнению с 13 июня), а продажа – 37,32 гривны (+4 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,00 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 40,55 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,45 гривны (-52 копейки), а продажа – 37,45 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-52 копейки), а продажа – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,82 гривны (-36 копеек), а продажа – 40,62 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,32 гривны (+11 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают по 40,36 гривны (+16 копеек), а продают за 40,56 гривны (+14 копеек).

Какие изменения ждут курс в июне

На этой неделе, как сообщает 24 Каналу банкир Анна Золотько, доллар будет находиться в диапазоне от 36,9 до 37,5 гривны. В то же время из-за оживления спроса среди населения курс может немного возрасти, но стремительного удорожания не предполагается.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в июне на рынке будет определенная стабильность Все потому, что МВФ требует от НБУ ослабить валютные ограничения, впрочем, это вряд ли произойдет до окончания войны.

Что касается роста курса наличного доллара, то здесь потенциал значительно выше. Обострение боевых действий, вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома могут вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту. Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37–38 гривен за доллар,

– говорит Александр Хмелевский.

Эксперт предполагает, что, по всей вероятности, осенью гривна может девальвировать. Это может случиться из-за ухудшения внешней торговли и сокращения международной финансовой помощи.

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