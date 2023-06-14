Ставку можно снижать

Как объяснил 24 Канала Иван Свитек, замедление инфляции до 15,3% в годовом исчислении достаточно для серьезного рассмотрения возможности снижения учетной ставки. Ведь для восстановления экономики нужны гораздо более дешевые кредитные ресурсы, чем сейчас.

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Иван Свитек Председатель правления Юнекс Банка Если бы не война, я был бы уверен, что такая инфляционная динамика заставит НБУ прибегнуть к существенному снижению учетной ставки. Однако регулятор вынужден решать сразу несколько сложных вопросов и учитывать не только текущие данные, но и риски. Поэтому, по моему мнению, ставку оставят на нынешнем уровне. А переход к циклу смягчения монетарной политики более вероятен в четвертом квартале этого года.

Похожего мнения придерживается и Тарас Лесовой. В комментарии 24 Каналу он отметил, оснований для снижения учетной ставки уже накопилось достаточно.

Стабилизация экономики

Это было достигнуто преимущественно благодаря мощной финансовой поддержке Украины со стороны международных партнеров.

Самый большой за последние 11 лет размер валютных резервов

В настоящее время они составляют более 37 миллиардов долларов. Так, по итогам мая резервы выросли на 4% и обновили максимум с 2011 года.

В НБУ рассказали, что резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Почти "нулевая" инфляция

Лесной напоминает, что за 4 месяца 2023 она составила 4%. При этом в апреле ее уровень составил лишь 0,2%, а в мае "вряд ли этот показатель будет выше 0,5%".

Развитие бизнеса

Следствием этого является активизация экономики внутри страны.

Стабильная и прогнозируемая ситуация на валютном рынке

Курс доллара на наличном рынке в последнее время уверенно двигается в сторону официального на уровне 36,6 гривны. Так, например, 13 июня разрыв между курсом в обменниках и НБУ составлял всего 17 копеек.

Банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе наличный курс будет находиться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны и даже несмотря на возможное оживление спроса среди населения, резкого удорожания не произойдет.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Какое решение примет НБУ – оставить ставку без изменений, или уменьшить ее – пока не известно. Как бы ни случилось в июне, но, очень вероятно, что до конца года учетная ставка будет изменена.

Риск свободной ликвидности

Сформированный населением так называемый навес свободной ликвидности, по мнению Свитека, один из существенных рисков, который несмотря на попытки НБУ, пока не удается минимизировать.

Значительная часть свободной ликвидности находится на текущих счетах и теоретически может быть в любой момент попасть на потребительский рынок в виде спроса, спровоцирующего инфляционный скачок. Чтобы минимизировать этот риск, регулятор в течение уже более полугода пытается монетарными методами стимулировать рост доли срочных вкладов населения. Некоторые успехи в этом направлении, конечно, есть. Но до сих пор нельзя сказать, что этот риск нивелирован,

– объяснил банкир.

Иван Свитек напоминает, что на апрельском заседании монетарного комитета, в ходе которого отдельные его члены уже выражали мнения о необходимости перенесения на более ранний срок цикла снижения ставки, этому вопросу было уделено немало внимания.

В конце концов, было принято решение пока воздержаться от изменения ставки. По мнению банкира, аналогичные дискуссии будут проходить и в этот раз, а количество членов монетарного комитета, выступающих за снижение ставки, будет больше.

Однако все же, по моему мнению, в итоге ставку оставят на нынешнем уровне,

– резюмирует он.

На сколько могут снизить ставку

В настоящее время учетная ставка составляет 25% годовых. По прогнозу Лесной:

минимальное возможное снижение может составить 2 процентных пункта;

максимальное – 5 процентных пунктов.