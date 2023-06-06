Международные резервы достигли рекорда

В последний раз подобная сумма наблюдалась еще в 2011 году, тогда она была даже больше.

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Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте,

– объяснили в НБУ.

Основными критериями такого роста стали поступления в пользу правительства и выплаты обслуживания и погашения государственного долга. В общем, в резерв поступило 4,32 миллиарда долларов.

Они состоят из:

макрофинансовая помощь от ЕС – 1,6 миллиарда долларов;

от США – 1,25 миллиарда долларов;

от размещения валютных ОВГЗ – 1,07 миллиарда долларов;

от Всемирного банка – 383,1 миллиона долларов.

Напомним! Правительство Украины выплатило 842,2 миллиона долларов на погашение госдолга. Еще 195,5 миллионов долларов было уплачено в МВФ.

На резервы также повлияли сделки НБУ на валютном рынке Украины. В мае он продал 1,96 миллиарда долларов и выкупил в резервы – 63,3 миллиона долларов. Так что чистая продажа валюты в мае увеличилась до 1,9 миллиарда долларов.

Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также учитывая сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и "зерновой коридор",

– написала прессслужба НБУ.

В прошлом месяце в результате переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на 26,8 миллиона долларов.

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