Международные резервы достигли рекорда
В последний раз подобная сумма наблюдалась еще в 2011 году, тогда она была даже больше.
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Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте,
– объяснили в НБУ.
Основными критериями такого роста стали поступления в пользу правительства и выплаты обслуживания и погашения государственного долга. В общем, в резерв поступило 4,32 миллиарда долларов.
Они состоят из:
- макрофинансовая помощь от ЕС – 1,6 миллиарда долларов;
- от США – 1,25 миллиарда долларов;
- от размещения валютных ОВГЗ – 1,07 миллиарда долларов;
- от Всемирного банка – 383,1 миллиона долларов.
На резервы также повлияли сделки НБУ на валютном рынке Украины. В мае он продал 1,96 миллиарда долларов и выкупил в резервы – 63,3 миллиона долларов. Так что чистая продажа валюты в мае увеличилась до 1,9 миллиарда долларов.
Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также учитывая сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и "зерновой коридор",
– написала прессслужба НБУ.
В прошлом месяце в результате переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на 26,8 миллиона долларов.
ЕС продлил до середины сентября запрет на ввоз агропродукции из Украины
- Европейская комиссия 5 июня приняла решение о продолжении действия запрета импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в некоторые страны ЕС. Новый запрет будет действовать до 15 сентября.
- Это решение продолжает действовавшее со 2 мая постановление ЕС, которое действовало до 5 июня. В то же время, транзит этих зерновых не запрещается.
- Речь идет о таких странах Евросоюза: Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии.