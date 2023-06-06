Міжнародні резерви досягли рекорду

Востаннє подібна сума спостерігалася ще у 2011 році, тоді вона була навіть більшою.

Читайте також НБУ спростував резонансний фейк про персональні дані українців

Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті,

– пояснили у НБУ.

Основними критеріями такого росту стали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. Загалом до резерву надійшло 4,32 мільярда доларів.

Вони складаються з:

макрофінансова допомога від ЄС – 1,6 мільярда доларів;

від США – 1,25 мільярда доларів;

від розміщення валютних ОВДП – 1,07 мільярда доларів;

від Світового банку – 383,1 мільйона доларів.

Нагадаємо! Уряд України виплатив 842,2 мільйона доларів на погашення держборгу. Ще 195,5 мільйонів доларів було сплачено до МВФ.

На резерви також вплинули операції НБУ на валютному ринку України. У травні він продав 1,96 мільярда доларів та викупив до резервів – 63,3 мільйона доларів. Тож чистий продаж валюти у травні збільшився до 1,9 мільярда доларів.

Це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор",

– написала пресслужба НБУ.

Минулого місяця внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на 26,8 мільйона доларів.

ЄС продовжив до середини вересня заборону на ввезення агропродукції з України