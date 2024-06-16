Електроенергія вплине: чого чекати від курсу валют наступного тижня

Наступного тижня на українського ринку на вартість валюти суттєво вплине ситуація з електроенергією в країні. Проте девальвація гривні все ж може зупинитися.

Чого чекати наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що фактори, які впливатимуть на ринок, будуть майже ідентичними. Зокрема це:

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інфляційний "тиск";

збільшених тарифів на електроенергію;

вплив перебоїв з енергопостачанням на бізнес.

На валютному ринку червень можна назвати періодом "електродолара", коли електроенергія стане головним зовнішнім чинником, від якого можуть залежати валютні курси. Попри це триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Також варто зауважити, що регулятор, якщо виникне нагальна потреба, може втрутитися для врівноваження попиту і пропозиції, адже досі діє режим “керованої гнучкості”, суть якого полягає в утримуванні курсових показників відповідно до економічних реалій війни, однак з елементами вільного курсоутворення. Проте навряд чи на ринку спостерігатимуться надмірні сплески попиту та й загалом поволі нівелюватиметься різниця між курсами на міжбанку і готівковому ринку.

Як і передбачалося, девальвація гривні майже зупиниться: після квітнево-травневого просідання нацвалюти майже на 4%, у червні цей показник буде майже нульовим, а основні зміни курсу долара відбуватимуться на "майданчику" 40 – 41 гривні.

Щодо очікуваного зростання цін через зростання тарифів на електроенергію, то почасти цей процес нівелюватиметься сезонним зниженням цін на агропродукцію, однак ми не виключаємо, що вже у липні за нових акцизів на пальне цінова ситуація стане більш помітною і відчутною для громадян,

– сказав він.

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