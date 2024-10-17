Курс долара наприкінці жовтня: чого чекати від валютних коливань найближчим часом

Попри інфляцію ситуація з курсом валют на ринку буде прогнозована. Курсові коливання відбуватимуться відповідно до створеної “системи” валютних змін, що повністю збігатиметься із суттю режиму “керованої гнучкості”.

Що буде з курсом

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що в останню декаду жовтня ситуація на валютному ринку перебуватиме в "пом’якшувальному" стані.

Читайте також У пенсіонерки зникло більш як 20 тисяч гривень з рахунку в Ощадбанку: яке рішення прийняв суд

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ З одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме, а курсові показники більш-менш залишатимуться в межах коридорів 41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

В першу половину жовтня завдяки вдалій політиці НБУ, курс перебував в доволі вузькому коридорі, в деякі моменти ринок був у стані "сам на сам" – без втручань регулятора.

Нагадаю, що нещодавно Нацбанк зауважив, що найближчим часом навряд чи можливе повернення до плаваючого курсу. А це означає, що режим "керованої гнучкості" залишатиметься чинним: тобто за умов вільного курсоутворення у регулятора залишатиметься можливість точкового втручання на ринок для "втишення" попиту через валютні інтервенції. Тобто наприкінці жовтня на ринку навряд чи стануться якісь глобальні зрушення: щоденні коливання, як і раніше, будуть різноспрямованими,

– сказав він.

Наприклад, за кількаденним зростанням курсові показники опиняться в стадії "ремісії" (цілком можливе незначне їх зниження). Ледь помітними темпами валютні курси зростатимуть, однак не вийдуть за межі допустимих коридорів.

Основні валютні показники наступного тижня

Коридори валютних коливань: 41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,1 – 0,2 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.

міжбанк — до 0,1 – 0,2 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.

— 0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.





