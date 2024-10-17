Что будет с курсом

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в последнюю декаду октября ситуация на валютном рынке будет находиться в "смягчающем" состоянии.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА С одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить, а курсовые показатели более или менее будут оставаться в пределах коридоров 41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

В первую половину октября благодаря удачной политике НБУ, курс находился в довольно узком коридоре, в некоторые моменты рынок был в состоянии "сам на сам" – без вмешательств регулятора.

Напомню, что недавно Нацбанк заметил, что в ближайшее время вряд ли возможно возвращение к плавающему курсу. А это означает, что режим "управляемой гибкости" будет оставаться в силе: то есть в условиях свободного курсообразования у регулятора будет оставаться возможность точечного вмешательства на рынок для "утихания" спроса через валютные интервенции. То есть в конце октября на рынке вряд ли произойдут какие-то глобальные сдвиги: ежедневные колебания, по-прежнему, будут разнонаправленными,

– сказал он.

Например, за многодневным ростом курсовые показатели окажутся в стадии "ремиссии" (вполне возможно незначительное их снижение). Едва заметными темпами валютные курсы будут расти, однако не выйдут за пределы допустимых коридоров.

Основные валютные показатели на следующей неделе

Коридоры валютных колебаний: 41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,1 – 0,2 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,1 – 0,2 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.

– 0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.





