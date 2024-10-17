Чому пенсіонерка втратила кошти з рахунку

Відповідно до рішення Шевченківського райсуду Києва, пенсіонерка не отримає компенсацію від Ощадбанку. Це пов'язано з тим, що вона самостійно передала дані зловмисникам.

Читайте також Чоловік подав в суд на владу міста у Великій Британії, бо вона заборонила шукати біткойн

У матеріалах справи йдеться, що пенсіонерка звернулась до банку, аби отримати електронний цифровий підпис. Допомогу жінці начебто надавав старший економіст банку. За словами постраждалої, спеціаліст діяв так:

спочатку економіст знайшов у месенджері Telegram "Ощадбот";

далі спеціаліст вказав номер мобільного пенсіонерки і останні 4 цифри пенсійної картки;

потім було введено код з повідомлення 2 рази для ідентифікації;

Зверніть увагу! Саме через цю дію зловмисники змогли змінити пін-код карти.

згодом спеціаліст уточнила, що цифровий ключ буде сформовано через Viber.

Через деякий час пенсіонерка помітила, що з її рахунків пропало:

21,5 тисячі гривень – було переведено з особистої карти на карту іншого банку;

4,9 тисячі гривень – вкрадено з карти киянина.

Ощадбанк, своєю чергою, заперечив слова пенсіонерки. Банк наголошує, що постраждала сама передавала дані зловмисникам.

Вхід до системи дистанційного банківського обслуговування "Ощад 24/7" (мобільний Ощад) та операції з переказу коштів здійснені коректно, що можливо лише за наявності інформації для реєстрації в мобільному додатку, яка направлялась на фінансовий телефон позивачки та реквізитів облікового запису, які були відомі виключно їй,

– йдеться у рішенні суду.

Суд наголосив, що немає доказів, які підтверджують, що саме працівник банку вводив вказані дані. До того ж сторона позивачки не зверталась з клопотанням, відносно допиту співробітника Ощадбанку.