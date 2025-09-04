За останню добу долар додав в ціні на 1 копійок, а от євро виросло на трішки більше – 3 копійки. Очікується, що в останній робочий день цього тижня валюти втратять ціну порівняно із сьогоднішніми показниками.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 3 вересня. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Центробанк Росії спрогнозував новий обвал економіки Станом на 5 вересня курс валют буде таким: долар – 41,34 гривні;

євро – 48,13 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 4 вересня курс долара на готівковому ринку становив: у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,43 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,27 гривні, продаж – по 41,35 гривні. Як змінювався офіційний курс за останній місяць? Відповідно до даних НБУ, у перший робочий тиждень курс долара коливався від ціни в 41,76 до 41,45 гривні, а от курс євро – від 47,64 гривні до 48,27 гривні.

Натомість як розповіла для 24 Каналу банкіра Ганна Золотько, з 18 по 22 серпня різких стрибків курсу, встановленого НБУ, не спостерігалося. Найбільше долар коштував 22 серпня, коли ціна сягнула 41,37 гривні.

