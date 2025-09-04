4 вересня, 18:06
Повільне, але зростання: курс яких валют змінився на ринку
Основні тези
- Долар США та євро зросли в ціні на 1 копійку та 3 копійки відповідно за останню добу.
- Офіційний курс долара становить 41,37 гривні, а євро – 48,20 гривні.
За останню добу долар додав в ціні на 1 копійок, а от євро виросло на трішки більше – 3 копійки. Очікується, що в останній робочий день цього тижня валюти втратять ціну порівняно із сьогоднішніми показниками.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 3 вересня. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 5 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,34 гривні;
- євро – 48,13 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 4 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,65 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,43 гривні, продаж – по 41,40 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,27 гривні, продаж – по 41,35 гривні.
Як змінювався офіційний курс за останній місяць?
- Відповідно до даних НБУ, у перший робочий тиждень курс долара коливався від ціни в 41,76 до 41,45 гривні, а от курс євро – від 47,64 гривні до 48,27 гривні.
- Натомість як розповіла для 24 Каналу банкіра Ганна Золотько, з 18 по 22 серпня різких стрибків курсу, встановленого НБУ, не спостерігалося. Найбільше долар коштував 22 серпня, коли ціна сягнула 41,37 гривні.
- А от в останні робочий тиждень серпень американська валюта з 41,28 гривні опустилася всього до 41,26 гривні. А от європейська валюта коливалася від 41,28 гривні до 48,13 гривні.