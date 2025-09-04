4 сентября, 18:06
Медленный, но рост: курс каких валют изменился на рынке
Основні тези
- Доллар США и евро выросли в цене на 1 копейку и 3 копейки соответственно за последние сутки.
- Официальный курс доллара составляет 41,37 гривны, а евро – 48,20 гривны.
За последние сутки доллар прибавил в цене на 1 копейку, а вот евро выросло на чуть больше – 3 копейки. Ожидается, что в последний рабочий день этой недели валюты потеряют цену по сравнению с сегодняшними показателями.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 3 сентября. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 5 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,34 гривны;
- евро – 48,13 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 4 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,43 гривны, продажа – по 41,40 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,27 гривны, продажа – по 41,35 гривны.
Как менялся официальный курс за последний месяц?
- Согласно данным НБУ, в первую рабочую неделю курс доллара колебался от цены в 41,76 до 41,45 гривны, а вот курс евро – от 47,64 гривны до 48,27 гривны.
- Зато как рассказала для 24 Канала банкира Анна Золотько, с 18 по 22 августа резких скачков курса, установленного НБУ, не наблюдалось. Больше всего доллар стоил 22 августа, когда цена достигла 41,37 гривны.
- А вот в последние рабочую неделю август американская валюта с 41,28 гривны опустилась всего до 41,26 гривны. А вот европейская валюта колебалась от 41,28 гривны до 48,13 гривны.