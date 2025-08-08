НБУ опустив офіційний долар на 16 копійок, а європейська валюта втратила натомість лише 1 копійку. З нового робочого тижня офіційні валюти продовжать втрачати ціну.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,45 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 16 копійок проти 7 серпня. Офіційний курс євро становить 48,27 гривні, тобто ціна впала на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 11 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,38 гривні;

євро – 48,19 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 8 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,27 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , продаж – по 41,47 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,67 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

По скільки буде євро та долар в Україні?

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, у період жнив попит та пропозиція на ринку можуть вирівнятися.

У середині серпня з одного боку курс долара "ходитиме" фарватером 41,65 – 42 гривень, при цьому поточні курсові зміни будуть вельми очікуваними та прогнозованими. З іншого – курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро та відповідними коливаннями пари гривня/долар,

– спрогнозував директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Однак коливання євро можуть бути більш помітними й менш прогнозованими порівняно з курсом долара.

Зверніть увагу! Курси валют з 11 по 17 серпня на готівковому ринку будуть на рівні 41,65 – 42,2 гривні за доларів та 48 – 49,5 гривень за євро.