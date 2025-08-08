НБУ опустил официальный доллар на 16 копеек, а европейская валюта потеряла взамен лишь 1 копейку. С новой рабочей недели официальные валюты продолжат терять цену.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,45 гривны. То есть цена американской валюты упала на 16 копеек против 7 августа. Официальный курс евро составляет 48,27 гривны, то есть цена упала на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Санкции – не помеха: завод взрывчатки в России смог приобрести технологии немецкого происхождения

По состоянию на 11 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,38 гривны;

евро – 48,19 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 8 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,27 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,47 гривны , продажа – по 41,47 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,67 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

По сколько будет евро и доллар в Украине?

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, в период жатвы спрос и предложение на рынке могут выровняться.

В середине августа с одной стороны курс доллара будет "ходить" по фарватеру 41,65 – 42 гривен, при этом текущие курсовые изменения будут весьма ожидаемыми и прогнозируемыми. С другой – курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующими колебаниями пары гривна/доллар,

– спрогнозировал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Однако колебания евро могут быть более заметными и менее прогнозируемыми по сравнению с курсом доллара.

Обратите внимание! Курсы валют с 11 по 17 августа на наличном рынке будут на уровне 41,65 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривен за евро.