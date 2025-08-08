Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,45 гривны. То есть цена американской валюты упала на 16 копеек против 7 августа. Официальный курс евро составляет 48,27 гривны, то есть цена упала на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 11 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,38 гривны;
- евро – 48,19 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 8 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,27 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,47 гривны, продажа – по 41,47 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,67 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
По сколько будет евро и доллар в Украине?
Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, в период жатвы спрос и предложение на рынке могут выровняться.
В середине августа с одной стороны курс доллара будет "ходить" по фарватеру 41,65 – 42 гривен, при этом текущие курсовые изменения будут весьма ожидаемыми и прогнозируемыми. С другой – курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующими колебаниями пары гривна/доллар,
– спрогнозировал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Однако колебания евро могут быть более заметными и менее прогнозируемыми по сравнению с курсом доллара.
Обратите внимание! Курсы валют с 11 по 17 августа на наличном рынке будут на уровне 41,65 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривен за евро.