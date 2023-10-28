Долар у листопаді: від чого залежатиме курс наступного місяця

Цілком можливо, що в листопаді на тлі стабільної економіки курс на поступову лібералізацію валютного ринку продовжиться. Це, безумовно, відобразиться на курсових показниках.

Валютний ринок у листопаді

Одним з основних факторів, які формуватимуть валютний ринок у листопаді, є значний розвиток української економіки. Поступово зростає ВВП (очікується, що за підсумками року він перевищить 4%). Банкір Тарас Лєсовий наголошує, що інфляція знижуватиметься, повідомляє 24 Канал. У НБУ кажуть, що цей показник у річному вимірі сповільниться до 7,1%.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Не виключено, що в листопаді регулятор може знизити облікову ставку ще на 1 – 2 відсотові пункти – до 18 – 19%, що спонукатиме банки до подальшого розвитку кредитування та депозитних програм.

Лєсовий відмічає, що кількість експорту товарів з України зростає. Зокрема, морським шляхом відбувається переправка металопродукції та іншої сировини.

Також на валютний ринок впливають:

обсяги макрофінансової допомоги в контексті появи нової "гарячої точки" на Близькому Сході (дуже важливо, щоб обсяги допомоги Україні не зазнали корекції через цю війну);

події на фронті та поступове звільнення українських територій;

соціальний градус в контексті можливих терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

Лєсовий вважає, що курс буде рухатись в економічно обумовленому напрямку, як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Однак, варто розуміти, що на ситуацію сильний вплив матимуть нові рішення НБУ.

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