Валютный рынок в ноябре

Одним из основных факторов, которые будут формировать валютный рынок в ноябре, является значительное развитие украинской экономики. Постепенно растет ВВП (ожидается, что по итогам года он превысит 4%). Банкир Тарас Лесовой отмечает, что инфляция будет снижаться, сообщает 24 Канал. В НБУ говорят, что этот показатель в годовом исчислении замедлится до 7,1%.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Не исключено, что в ноябре регулятор может снизить учетную ставку еще на 1 – 2 процентных пункта – до 18 – 19%, что побуждает банки к дальнейшему развитию кредитования и депозитных программ.

Лесовой отмечает, что число экспорта товаров из Украины растет. В частности, по морскому пути происходит переправка металлопродукции и другого сырья.

Также на валютный рынок влияют:

объемы макрофинансовой помощи в контексте появления новой "горячей точки" на Ближнем Востоке (очень важно, чтобы объемы помощи Украине не испытали коррекцию из-за этой войны);

события на фронте и постепенное освобождение украинских территорий;

социальный градус в контексте возможных террористических атак на объекты критической инфраструктуры в Украине.

Лесовой считает, что курс будет двигаться в экономически оговоренном направлении, как на межбанке, так и на наличном рынке. Однако следует понимать, что на ситуацию сильное влияние будут иметь новые решения НБУ.

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