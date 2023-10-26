Курс валют у листопаді: чому зросте долар
Протягом листопада ситуація на валютному ринку залежатиме від низки чинників, які прямо чи опосередковано впливатимуть на курс. Невдоволений попит може спровокувати зростання вартості валюти на міжбанку.
Яким буде курс у листопаді
У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що у цей період ринок очікує від НБУ невеликого розширення коридору коливань на міжбанку і це, відповідно, позначиться на курсових показниках. Зараз в Україні запроваджено стан "керованої гнучкості" – це вільний курс, але під професійним "наглядом" для уникнення негативних явищ на ринку.
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Ми можемо лише обкреслити "некритичні" межі коливань наступного місяця: на міжбанку – до 37 гривень за долар та 38,5 – 38,8 гривні за євро, на готівковому ринку 38 – 39 гривень за долар та 40 – 42 гривні за євро.
Банкір припускає, що в листопаді валютні коливання можуть бути більш помітними, оскільки в нових реаліях ринок змінюється в залежності від попиту та пропозиції на ринку. Лєсовий наголошує, що це не аксіома, а лише припущення з огляду на ситуацію другої половини жовтня.
Допускаємо, що з часом різниця між офіційним та готівковим курсами може зменшитися – до 0,7 – 1%, що стане практичним свідченням поступового шляху до повернення плаваючого курсу валют.
– каже Лєсовий
Наразі точніші прогнози неможливі. Ситуація на ринку змінюється під впливом тактики регулятора та рівня попиту в той чи інший день торгів.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.