Чи варто купувати долар вже: яким буде курс гривні в лютому

Скоріше за все, курс гривні у лютому залишиться близько теперішнього рівня. Готівковий курс національної валюти може коливатися лише на початку місяця, коли відбуваються масові виплати зарплат.

Таким прогнозом поділився керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. У першу чергу завдяки міжнародній допомозі гривня наразі майже не відчуває тиску.

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Ми бачимо, що зараз ринок трохи заспокоївся, гривня більш-менш укріплюється на ринках. Напевне, так і буде відбуватися подальше повільне укріплення гривні через те, що передусім надходитиме зовнішня допомога і приплив валюти через зовнішню допомогу бюджету зростає. Тобто наші золотовалютні резерви стабільно поповнюються, що трохи покращує очікування щодо гривні. Водночас немає ніяких таких фундаментальних факторів, які б суттєво тиснули. Принаймні наразі ми не очікуємо,

– пояснив експерт.

Стабільний експорт покращує прогнози

Не менш важливий фактор, який впливає на готівковий курс долара – приплив валюти до країни, який відбувається завдяки експорту. Тут найбільше значення має стабільність "зернової" угоди. Оскільки найближчим часом серйозних загроз для її виконання не передбачається, експерти зберігають оптимізм щодо курсу гривні.

Ціни на енергоресурси – це те, що могло б натиснути на гривню через зростання, але вони лишаються більш-менш помірними. Відповідно, немає якихось таких серйозних факторів. Звичайно, геополітичний фактор залишається основним ризиком. Ми розуміємо, що там будь-яка ескалація збільшуватиме невизначеність і тиснутиме на гривню,

– підсумував Паращій.

Курс євро досягнув рекорду

24 січня офіційний курс євро сягнув історичного максимуму, впритул наблизившись майже до 39,75 гривні. Готівковий курс наразі становить практично 44 гривні за євро. За добу з 23 на 24 січня офіційний курс зріс на 19 копійок.