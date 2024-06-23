Буде розвиток кредитування: що вплине на курс валют наступного тижня
Наступного тижня на курс валют впливатиме одразу декілька економічних факторів. Попри це вартість долара та євро мало чим відрізнятимуться він теперішніх показників.
Що впливатиме на курс
У розмові з 24 Каналом Тарас Лєсовий розповів, що на ринку різких та неочікуваних процесів чекати не варто. НБУ все ще не відмовився від режиму "керованої гнучкості", але є й інші фактори, які вплинуть на курс.
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Міжнародна підтримка, в тому числі й фінансова, є досить вагомим аргументом для стабільності економіки. Адже Україна отримала потужну підтримку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні. Також до кінця місяця очікується чергова "порція" макрофіну від Єврокомісії та МВФ сумарно на 4,2 мільярда доларів. Ну і стратегічно, у перспективі вже 2025 року на ринок вплине ухвалене рішення G7 про кредит 50 мільярда доларів, який гаситиметься коштом заморожених активів країни-агресора.
Процес девальвації гривні зупинився, і очікується, що валюта стабілізується до кінця місяця. Ця стабілізація призведе до того, що гривня майже не зміниться порівняно з травнем. Крім того, було оголошено про зниження облікової ставки до 13% з метою стимулювання кредитування критично важливих секторів економіки.
Вочевидь інфляція буде більш помітною саме в другому півріччі (через зростання тарифів на електроенергію, дефіцит енергопостачання, що позначиться на активності бізнесу та очікуване липне збільшення акцизу на пальне). Проте за прогнозом Нацбанку інфляція, хоч і зросте, однак до кінця року вона буде в межах 5 – 6%, що збігається з прогнозом на 2024 рік,
– сказав він
Чого чекати від курсу
- Коридори валютних коливань: міжбанк — 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривні за євро, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривні за євро.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.