Курс "розігріватимуть": скільки коштуватиме валюта до кінця тижня

Протягом цього тижня серед власників обмінників буде тривати тенденція на "розігрівання" курсу та іграх на подальших підвищеннях котирувань. Проте обмежувальним чинником стане реальний обсяг платоспроможного попиту на валюту з боку громадян.

Що буде з курсом валют протягом тижня

На думку фінансового аналітика Олексія Козирева, якщо люди не почнуть скуповувати валюту, гра на підвищення курсу швидко закінчиться. Проте якщо українці на ажіотажі почнуть накопичувати валюту, власники обмінників продовжать підіймати курси.

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Олексій Козирев Фінансовий аналітик Спред при купівлі / продажу у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цього тижня перебуватиме в межах 20 – 30 копійок за доларом та від 25 – 35 копійок до 1 гривні за євро.

Його прогнози на період з 31 липня по 4 серпня такі:

Долар: у банках – коридор від 36,55 до 38,15 гривні, в обмінниках – від 36,60 до 37,95 гривні;

у банках – коридор від 36,55 до 38,15 гривні, в обмінниках – від 36,60 до 37,95 гривні; Євро: у банках – від 40,20 до 42,40 гривні, в обмінниках – від 40,55 до 42,30 гривні.

Який курс валют 2 серпня

Протягом доби на ринку валют спостерігалася невеличка девальвація євро та долара у коридорі 10 – 20 копійок. Найбільше знизилася купівля євро в обмінниках (-21 копійка) та продаж цієї ж валюти у банках (-20 копійок). Проте на обмінному ринку встиг зрости продаж долара та євро десь на 17 – 18 копійок.

Який курс долара:

У банках: купівля – 36,9 гривні; продаж – 37,5 гривні;

купівля – 36,9 гривні; продаж – 37,5 гривні; В обмінниках: купівля – 36,83 гривні; продаж – 37,51 гривні;

купівля – 36,83 гривні; продаж – 37,51 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,18 гривні; продаж – 37,35 гривні.

Який курс євро: