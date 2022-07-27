Економіст спрогнозував, як зернова угода вплине на курс гривні

Між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду. Це дозволить нам експортувати зерно з трьох портів. На думку експертів, ця подія може вплинути на курс валют, і зміниться ситуація вже за тиждень-два.

Про це 24 каналу розповів Ілля Несходовський – директор Інституту соціально-економічної трансформації. Він вважає, що курс гривні на готівковому рівні ще може бути нижчим.

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За його словами, зараз йде певна паніка, адже це рішення стало неочікуваним для багатьох. "Гривню підняли одразу по максимум – до 36,6 за долар. Але ця ситуація ще протягнеться не більше тижня-двох", – сказав експерт.

Буде зміна ситуації по імпорту та експорту. Через приблизно два тижні ми почнемо поставки зерна за кордон. Десь за місяць вже будуть надхзводити кошти за це зерно в достатніх обсягах. І тоді буде зовсім інша ситуація,

– пояснив Несходовський.

Економіст наголосив, що в нас парадоксальна ситуація на безготівковому ринку - Нацбанк вже третій день поспіль викуповує валюту, бо пропозиції більше, ніж людей, які хочуть купити валюту.

"А готівковий ринок живе своїм життям, там панують емоційні настрої людей, і вони негативні, а це штовхає курс вгору", – додав він.

Гривня згодом може укріпитися

На думку експерта, в цілому об'єктивно різниця між готівковим та офіційним курсом має бути приблизно 2 гривні. Тому курс гривні мав би бути максимально зафіксований на рівні 38,6 – 39,2.

Можливо також укріплення гривні, але це вже буде десь через три тижні. Тому зараз бігти купувати долари не потрібно,

– зазначив він.

Несходовський каже, що якщо вам дійсно потрібно купити валюте, то є вигідна пропозиція від Нацбанку - можете купити долари за офіційним курсом, поклавши його на депозит на три місяці.

"Потім знімете вже валюту з урахуванням цього курсу. Тобто з такою відстрочкою на 3 місяці ви купите значно дешевше, ніж зараз пропонується в обмінниках", – підсумував він.

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Курс валют станом на 27 липня: