Просунуті вгору рубежі: чого чекати від валюти наступного тижня

Наступного тижня на валютному ринку не очікується суттєвих сюрпризів. Поточну стабільність на ринку можна пояснити тимчасовим встановленням нових коридорів, які, як очікується, залишатимуться стабільними в майбутньому.

Чого чекати наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що з 5 по 11 серпня ситуація на валютному ринку дублюватиме події попереднього тижня.

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З одного боку, коридор коливань залишить на нових, "посунутих" вгору рубежах – 40,7 – 41,7 гривні за долар. З іншого, вжиті регулятором своєчасні заходи зі стримування / вгамування попиту можуть продовжитися

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один цікавий момент: опосередковано на вгамування ситуації на ринку вплинуло рішення про реструктуризацію державного боргу: власне йдеться про суто психологічний ефект від такого рішення, адже непевність в цьому питанні та "переляк" щодо несамовитого зростання курсів через можливий дефолт змушували покупців діяти більш активно, що на певний час розбалансувало показники попиту і пропозиції.

Мовиться насамперед про обсяги валютних інтервенцій, що можуть бути на рівні 200 – 250 мільйонів доларів на банківський день.

Він пояснив, що стабілізаційні заходи, яких вжив НБУ збігаються із суттю режиму "керованої гнучкості". Крім того, на ринку збережеться стан позмінних трендів – з висхідного на спадний і навпаки.

Звісно поки зарано говорити про те, як довго триватиме період відносного / тимчасового затишшя на валютному ринку. Однак вочевидь ми знаходимося на проміжному етапі, а подальші валютні зміни можуть статися, як ми і прогнозували, ближче до осені,

– сказав Лєсовий.

Які показники чекати на валютному ринку

Коридори валютних коливань: 40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку) та 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку) та 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.

міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.

— 0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.