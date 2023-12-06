Чи є зараз підстави для різких змін валютного курсу

Після переходу з фіксованого до керованого гнучкого курсу, на значення валюти почали більше впливати зовнішні обставини. НБУ контролює цю ситуацію.

Чи відбудуться значні коливання курсу

Член ради НБУ Василь Фурман розповів, що адаптація курсу відбулася успішно. Ситуація на фінансовому ринку стабілізується і це впливає на значення валюти.

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Василь Фурман Член ради НБУ І ми бачимо, що ринок пристосувався до нових умов. У листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем, до моменту набрання чинності рішенням про зміну курсового режиму. Наприклад, обсяг угод між банками, без участі НБУ, порівняно з вереснем збільшився втричі – до майже 90 мільйонів доларів на день. Натомість середньоденний чистий продаж валюти Нацбанком зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно зі 128 мільйонами доларів у вересні.

З початку листопада, гривня зміцнилась на показник до 1%. При цьому різниця між готівковим та офіційним курсом зменшилась до 3%.

Загалом ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою, підстав для різких коливань наразі немає,

– стверджує Фурман.

На думку Фурмана, скорочення рівня інфляції також позитивно впливає на економічний сектор в Україні. Варто зауважити і те, що завдяки міжнародній фінансовій підтримці НБУ зміцнив українські резерви, а це сприяє стабілізації курсу.