Щоб захистити курс: НБУ запровадив спеціальні валютні депозити
Джерело:РБК-Україна
На досягнення курсової стійкості в Україні вплинули, зокрема, 2 спеціальні депозитні інструменти. Йдеться про безготівкову купівлю іноземної валюти та захист від зміни офіційного курсу.
В Нацбанку зазначили, що ці інструменти позитивно позначилися на зменшенні попиту, стані ринку, збільшивши його стійкість. А також посприяли суттєвому покращенню курсових очікувань.
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Як діє депозит із безготівковою купівлею валюти
- Регулятор надав можливість населенню купувати безготівкову валюту за картковим курсом. Він був ближчим до офіційного, ніж готівковий.
- При цьому одразу після купівлі валюту можна було вкладати на депозит строком від трьох місяців.
В НБУ зазначили: з липня 2022 року й до березня 2023 року попит на такі депозити зростав – рівномірними номінальними приростами. Однак на тлі зменшення різниці між готівковим та безготівковим курсом продажу іноземної валюти, він почав стрімко знижуватися.
Якщо є імовірність як укріплення, так і знецінення курсу, готівкова валюта перестає бути популярним засобом заощадження. А зменшення курсового спреду знижує спекулятивну складову у попиті на такі депозити,
– пояснили в НБУ.
Водночас, підкреслили там, звуження різниці між готівковим та офіційним курсом "не в останню чергу є результатом заходів Нацбанку". Серед яких, зокрема, запровадження відповідних депозитів.
Захист від зміни офіційного курсу
Цей інструмент передбачає, що по закінченню строку депозиту (щонайменше за 6 місяців) вкладник отримає:
- початкову суму;
- невеликий відсоток;
- винагороду, пропорційну зміні офіційного курсу гривні до долара за період дії депозиту – за умови, що така зміна відбудеться.
Фактично це те ж саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент курсом Нацбанку. Такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж для їх примноження,
– розповіли в Нацбанку.
Водночас, зазначили там, ця опція також спонукає громадян задуматися, чи "справді вони очікують девальвації офіційного курсу в найближчі пів року". Адже, можливо, для них буде вигідніше замість відкриття такого депозиту чи купівлі валюти:
- покласти гривню на депозит;
- вкластись в ОВДП.
Де пропонують найбільші депозити в Україні
За даними "Мінфіну", найбільші депозити пропонують такі банки:
- банк Глобус – 21% на 9 місяців та 18% на річні;
- Укрбудінвестбанк – 20,5% на 6 місяців та 20% на 12 місяців;
- Радабанк – 20,5% на 3 та 6 місяців;
- Юнекс банк – 20% на 3 місяці.
Крім того, Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні. Але зміни стосувалися лише операцій строком на 12 місяців.
- Депозит із правом дострокового розірвання: на 12 місяців – 15%;
- Депозит без права дострокового розірвання: на 12 місяців – 16%.