Чтобы защитить курс: НБУ ввел специальные валютные депозиты
Источник:РБК-Украина
На достижение курсовой устойчивости в Украине повлияли, в частности, 2 специальных депозитных инструмента. Речь идет о безналичной покупке иностранной валюты и защите от смены официального курса.
В Нацбанке отметили, что эти инструменты положительно сказались на уменьшении спроса, состоянии рынка, увеличив его устойчивость. А также поспособствовали существенному улучшению курсовых ожиданий.
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Как действует депозит с безналичной покупкой валюты
- Регулятор предоставил возможность населению покупать безналичную валюту по карточному курсу. Он был ближе к официальному, чем наличный.
- При этом сразу после покупки валюту можно было вкладывать на депозит сроком от трех месяцев.
В НБУ отметили: с июля 2022 года и по март 2023 года спрос на такие депозиты рос – равномерными номинальными приростами. Однако на фоне уменьшения разницы между наличным и безналичным курсом продажи иностранной валюты он начал стремительно снижаться.
Если есть вероятность как укрепления, так и обесценивания курса, наличная валюта перестает быть популярным средством сбережения. А уменьшение курсового спреда снижает спекулятивную составляющую в спросе на такие депозиты,
– объяснили в НБУ.
В то же время, подчеркнули там, сужение разницы между наличным и официальным курсом "не в последнюю очередь является результатом мер Нацбанка". Среди которых, в частности, введение соответствующих депозитов.
Защита от смены официального курса
Этот инструмент предусматривает, что по истечении срока депозита (не менее 6 месяцев) вкладчик получит:
- начальную сумму;
- небольшой процент;
- вознаграждение, пропорциональное изменению официального курса гривны к доллару за период действия депозита – при условии, что такое изменение произойдет.
Фактически это то же, что приобрести сейчас валюту по официальному курсу НБУ, положить ее на счет в банке и продать через полгода по актуальному на тот момент курсу Нацбанка. Такой депозит является скорее инструментом для страхования сбережений от риска курсового обесценения, чем для их умножения,
– рассказали в Нацбанке.
В то же время, отметили там, эта опция также побуждает граждан задуматься, действительно ли они ожидают девальвации официального курса в ближайшие полгода. Ведь, возможно, для них будет выгоднее вместо открытия такого депозита или покупки валюты:
- положить гривну на депозит;
- вложиться в ОВГЗ.
Где предлагают самые большие депозиты в Украине
По данным "Минфина", наибольшие депозиты предлагают следующие банки:
- банк Глобус – 21% на 9 месяцев и 18% на годовые;
- Укрстройинвестбанк – 20,5% на 6 месяцев и 20% на 12 месяцев;
- Радабанк – 20,5% на 3 и 6 месяцев;
- Юнекс банк – 20% в 3 месяца.
Кроме того, Monobank повысил ставки по депозитам в гривне. Но изменения касались только операций сроком на 12 месяцев.
- Депозит с правом досрочного расторжения: на 12 месяцев – 15%;
- Депозит без права досрочного расторжения: на 12 месяцев – 16%.