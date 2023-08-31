Що буде з валютою у вересні: які зміни чекають на українців
Наступного тижня на валютному ринку можуть спостерігатися незначні ознаки "знервованості". Чим ближче до анонсованої лібералізації та повернення до плаваючого курсу, тим помітнішими стають щоденні курсові зміни.
Ситуація на валютному ринку з 4 вересня
Наступного тижня для НБУ дуже важливим стане збереження балансу між попитом і пропозицією, що фактично стримуватиме будь-які ажіотажні чи спекулятивні прояви на ринку. Тимчасове скорочення кількості небанківських установ, які працюють, поставило під загрозу стабільність ринку, зазначив банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу.
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Цілком прийнятними будуть різновекторні коливання долара і євро в межах 0,3 – 0,5 гривень. Ширина спреду ситуативно також може збільшитися до рівня 0,5 – 0,7 грн. Однак наголошую: такі "брижі" є цілком очікуваними, адже ринок намагається підлаштуватися під майбутні реалії. Що стосується коридору коливань, то тут, як і тижнем раніше, він складе 37,50 – 38,5 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.
НБУ ухвалив рішення про дозвіл купувати валюту на суму до 50 тисяч гривень в одному банку, а також вдвічі збільшив ліміт до 200 тисяч гривень на купівлю безготівкової валюти за офіційним курсом з подальшим її розміщенням на депозити від 3 місяців. На думку банкіра, це позитивне рішення.
Таким чином, НБУ фактично реанімував привабливість "конвертаційних" депозитів, що однозначно стримає готівковий ринок від подальших спроб "іти вгору",
– зауважує Лєсовий.
Формувати стан готівкового валютного ринку у вересні будуть:
- розвиток економіки, зокрема, вдалі жнива;
- експортні "вікна" чи "коридори" для продовження постачання агропродукції за кордон;
- міжнародна анонсована підтримка, що дає змогу стабілізувати бюджет та накопичити міжнародні фінансові резерви;
- позитивна динаміка на фронті.
Головним чинником змін, звісно, буде саме майбутнє послаблення валютних обмежень. Проте тривожитись не варто. Тарас наполягає, що ситуація залишатиметься стабільною.