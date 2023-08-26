Різке подорожчання валюти: чим грозить українцям плаваючий курс

Як і передбачалося раніше, восени НБУ планує відпустити курс. Тобто фіксований курс – 36,6 буде скасовано. У такому випадку, економіст Борис Кушнірук передбачає різкий стрибок долара.

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Безумовно, спробувати пограти с курсом українці можуть, проте програти у цьому випадку та отримати збитки доволі легко.

Економіст зауважує, що готівковий курс долара почав знижуватися, бо НБУ вирішили знімати обмеження з процесу перетоку валюти з міжбанківського ринку, де зберігається фіксований курс.

Експерт вважає ці дії НБУ неправильними. На думку Кушнірука, курс має залишатися фіксованим і надалі. Навіть після закінчення війни перші декілька років НБУ повинен поступово девальвувати гривню.

У міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку.

– підсумовує Кушнірук

Економіст вважає, що саме від дій НБУ і залежить, яким буде курс валюти восени.