Каким будет курс доллара осенью

Как и предполагалось ранее, осенью НБУ планирует отпустить курс. То есть фиксированный курс – 36,6 будет отменен. В таком случае экономист Борис Кушнирук предусматривает резкий скачок доллара.

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Борис Кушнирук Экономист Если НБУ отпустят курс, безусловно, курс прыгнет. Потом он откатится назад, так всегда бывает.

Безусловно, попытаться поиграть с курсом украинцы могут, однако проиграть в этом случае и получить убытки довольно легко.