Каким будет курс доллара осенью
Как и предполагалось ранее, осенью НБУ планирует отпустить курс. То есть фиксированный курс – 36,6 будет отменен. В таком случае экономист Борис Кушнирук предусматривает резкий скачок доллара.
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Если НБУ отпустят курс, безусловно, курс прыгнет. Потом он откатится назад, так всегда бывает.
Безусловно, попытаться поиграть с курсом украинцы могут, однако проиграть в этом случае и получить убытки довольно легко.
Экономист отмечает, что наличный курс доллара начал снижаться, потому что НБУ решили снимать ограничения с процесса перетока валюты с межбанковского рынка, где сохраняется фиксированный курс.
Эксперт считает эти действия НБУ неправильными. По мнению Кушнирука, курс должен оставаться фиксированным и дальше. Даже после окончания войны первые несколько лет НБУ должен постепенно девальвировать гривну.
По мере формирования положенных макроэкономических и финансовых предпосылок НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке.
– заключает Кушнирук
Экономист считает, что именно от действий НБУ зависит, каким будет курс валюты осенью.