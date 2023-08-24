Какие расходы на оборону будут в 2024 году

В проекте государственного бюджета на 2024 год оборонные расходы предложили повысить в пять раз. Министерство финансов отреагировало на это предложение отрицательно.

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Во время телемарафона министр Марченко заявил, что настолько увеличить расходы оборонного сектора невозможно, передает 24 Канал.

Сергей Марченко Министр финансов Конечно, они просят в пять раз выше. Знаете, можно многого хотеть, но есть объективная реальность: мы не можем в пять раз увеличить налоги, то есть ответ очень простой.

Марченко уверяет, что оборонный бюджет Украины на следующий год должен быть таким же, как в этом. Увеличение если и будет, то незначительное.

Заметьте! Проект бюджета на следующий год должен подаваться Кабмином в Верховную Раду до 15 сентября.