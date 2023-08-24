Які витрати на оборону будуть у 2024 році

У проєкті державного бюджету на 2024 рік обороні витрати запропонували підвищити у 5 разів. Міністерство фінансів відреагувало на цю пропозицію негативно.

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Під час телемарафону міністр Марченко заявив, що настільки збільшити витрати оборонного сектору неможливо, передає 24 Канал.

Сергій Марченко Міністр фінансів Звичайно, вони просять в п’ять разів вищими. Знаєте, можна багато чого хотіти, але є об’єктивна реальність: ми не можемо в п’ять раз збільшити податки, тобто відповідь дуже проста.

Марченко запевняє, що оборонний бюджет України на наступний рік має бути таким же, як і цьогоріч. Збільшення якщо і буде, то незначне.

Зауважте! Проєкт бюджету на наступний рік має подаватися Кабміном до Верховної Ради до 15 вересня.