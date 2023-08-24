Як переслати свої виплати до Польщі

Кабмін створив можливість для пенсіонерів у Польщі отримувати свої гроші з Укрпошти. Така опція доступна для тих, хто раніше отримував свою пенсію через вищезгаданий спосіб доставки, але після виїзду за кордон втратив цю можливість.

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Тепер можна оформити міжнародний пенсійний переказ коштом отримувача. Для цього потрібно:

заповнити електронну форму на сайті Укрпошти;

заповнити заяву у паперовому вигляді за зразком та надіслати на адресу Укрпошти.

Зверніть увагу! Надсилати заяву треба на адресу: вулиця Хрещатик, 22, Київ, 01001, Україна із приміткою на конверті "пенсія переказом".

Після отримання та обробки заяви, переказ буде доставлено пенсіонеру наступного місяця після звернення на ту адресу, яку вказав отримувач. Гроші видадуть у валюті країни куди вони прямують, тобто у Польщі пенсію отримають в злотих.

Хто зможе отримати додаткову виплату до 1 листопада

Зазвичай до Дня Незалежності пенсіонери, що мають особливі заслуги перед державою отримують одноразову надбавку до виплат. Проте уряд вирішив встановити таку разову подяку й іншим категоріям українців.

Деякими питаннями соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема, ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.

– йдеться у постанові.

Тобто 1 листопада надбавку автоматично отримають особи, які мають особливі заслуги перед державою, але не є пенсіонерами.

Зверніть увагу! Інші люди, які підпадають під визначені категорії, мають звернутися у ПФУ для надання коштів. Розмір виплат становить від 450 до 3 100 гривень.

До слова 24 серпня надбавки отримують: