Як переслати свої виплати до Польщі

Кабмін створив можливість для пенсіонерів у Польщі отримувати свої гроші з Укрпошти. Така опція доступна для тих, хто раніше отримував свою пенсію через вищезгаданий спосіб доставки, але після виїзду за кордон втратив цю можливість.

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Тепер можна оформити міжнародний пенсійний переказ коштом отримувача. Для цього потрібно:

Після отримання та обробки заяви, переказ буде доставлено пенсіонеру наступного місяця після звернення на ту адресу, яку вказав отримувач. Гроші видадуть у валюті країни куди вони прямують, тобто у Польщі пенсію отримають в злотих.

Хто зможе отримати додаткову виплату до 1 листопада

Зазвичай до Дня Незалежності пенсіонери, що мають особливі заслуги перед державою отримують одноразову надбавку до виплат. Проте уряд вирішив встановити таку разову подяку й іншим категоріям українців.

Деякими питаннями соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема, ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.
– йдеться у постанові.

Тобто 1 листопада надбавку автоматично отримають особи, які мають особливі заслуги перед державою, але не є пенсіонерами.

До слова 24 серпня надбавки отримують:

  • жертви нацистських переслідувань;
  • ветерани війни;
  • постраждалі під час воєнних дій в Україні;
  • люди, які мають особливі заслуги перед державою;
  • члени сім'ї загиблих військових;
  • учасники та постраждалі під час Революції Гідності;
  • члени родин загиблих військових;
  • люди, які мають I – III групу інвалідності внаслідок бойових дій.