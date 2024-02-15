Часті курсові коливання: що відбувається на ринку валют

Факторів, що впливатимуть на курс валют на наступному тижні буде чимало. НБУ продовжує регулювати ситуацію, завдяки інтервенціям.

Як зміниться курс валют

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом наголосив, що протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку навряд чи когось здивує. На його думку, стратегічне "одноманіття" виявиться насамперед в чіткому слідуванні закладеним раніше трендам.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На ринку очікуються часті зміни курсів валют, але без "шкоди" для загальної ситуації: курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться, при цьому такі зміни будуть несуттєвими: в межах 0,2 гривні на міжбанку та 0,3 – 0,5 гривень на готівковому ринку.

Лєсовий уточнює, що курсоутворення на готівковому ринку залежатиме головним чином від показників міжбанку з додаванням комісії. Вірогідно, у банках середня різниця з курсами міжбанку не перевищуватиме 0,6 гривні, а в обмінних пунктах вона може досягати 1 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу також не зазнає глобальних змін: на безготівковому ринку вона буде мінімальною і не дотягуватиме навіть до 0,1 гривні, а на готівковому ринку спред в комерційних банках залишиться на рівні 0,3 – 0,5 гривень, а в обмінниках – в середньому до 1 гривні,

– прогнозує Лєсовий

Відповідно очікується, що курсові коридори можливих коливань будуть такими:

На міжбанку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро.

На готівковому ринку 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Як зміниться валютний ринок

Лєсовий зауважує, що в разі кількаденного кволого зростання чи зниження курсів перейматися не слід: наразі відсутні загрози для зміни наявного тренду на стабілізацію ринку. Щодо основних факторів, що тією чи іншою мірою впливатимуть на кон’юнктуру ринку, то варто виділити кілька головних:

стратегія регулятора на поступову лібералізацію ринку;

отримання макрофінансової допомоги.

Перший транш від ЄС в розмірі 4,5 мільярди євро очікується вже у березні, цей фактор стане "заспокійливим" для ринку, адже міжнародна фіндопомога спрямовується на покриття видатків держбюджету, тобто стабілізує економіку країни,

– наголошує банкір.

ситуація з блокуванням західних кордонів країни;

стан економіки країни, її поступовий розвиток;

зниження тиску експортерів на ринок;

суспільні настрої, пов’язані з воєнними та внутрішньо політичними обставинами.

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