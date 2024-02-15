Как изменится курс валют

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке вряд ли кого-то удивит. По его мнению, стратегическое "однообразие" окажется прежде всего в четком следовании заложенным ранее трендам.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На рынке ожидаются частые изменения курсов валют, но без "вреда" для общей ситуации: курсовые отметки то будут расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: в пределах 0,2 гривны на межбанке и 0,3 – 0,5 гривен на наличном рынке.

Лесовой уточняет, что курсообразование на наличном рынке зависит главным образом от показателей межбанка с добавлением комиссии. Вероятно, в банках средняя разница с курсами межбанка не будет превышать 0,6 гривны, а в обменных пунктах она может достигать 1 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи также не претерпит глобальных изменений: на безналичном рынке она будет минимальной и не будет дотягивать даже до 0,1 гривны, а на наличном рынке спред в коммерческих банках останется на уровне 0,3 – 0,5 гривен, а в обменниках – в среднем до 1 гривны,

– прогнозирует Лесовой

Соответственно ожидается, что курсовые коридоры возможных колебаний будут такими:

На межбанке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.

На наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Как изменится валютный рынок

Лесовой отмечает, что в случае многодневного слабого роста или снижения курсов беспокоиться не следует: пока отсутствуют угрозы для изменения имеющегося тренда на стабилизацию рынка. Относительно основных факторов, что в той или иной степени будут влиять на конъюнктуру рынка, то стоит выделить несколько главных:

стратегия регулятора на постепенную либерализацию рынка;

получение макрофинансовой помощи.

Первый транш от ЕС в размере 4,5 миллиарда евро ожидается уже в марте, этот фактор станет "успокаивающим" для рынка, ведь международная финпомощь направляется на покрытие расходов госбюджета, то есть стабилизирует экономику страны,

– отмечает банкир.

ситуация с блокированием западных границ страны;

состояние экономики страны, ее постепенное развитие;

снижение давления экспортеров на рынок;

общественные настроения, связанные с военными и внутренне политическими обстоятельствами.

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