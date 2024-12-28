Какой будет ситуация на рынке в январе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала объяснил, что январь не будет простым для валютного рынка. По прогнозу инфляция в стране может ускориться до 10 – 11%.

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Напоминаем! В январе прошлого года инфляция в Украине составила 0,4%.

Как добавляет банкир, как это наблюдалось в течение декабря, Нацбанк будет принимать меры для смягчения инфляции.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В частности на это должна повлиять немного увеличена учетная ставка – 13,5%, а валютные интервенции могут покрывать уровень спроса, держа рынок в балансе.

Главными факторами, что будут влиять на рынок, станут:

Объем международной финансовой помощи, которая будет тратиться преимущественно на покрытие бюджетного дефицита

Обратите внимание! По разным оценкам, в 2025 году потребует около 40 миллиардов долларов, а это $3,3 миллиарда долларов в месяц.

Международные валютные резервы, которые позволяют регулятору проводить гибкую политику на валютном рынке. Общее состояние экономики страны. Состояние энергосистемы в контексте возможных новых ракетных и дроновых обстрелов. Ход войны – сопротивление врагу, преодоление последствий возможных ракетных и дроновых атак.

Лесовой говорит, что важным в январе можно считать "Фактор Трампа", ведь от решений будущего главы США во многом может зависеть будущее Украины.

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И пока новый избранный президент еще не возглавил Белый Дом, этот фактор будет сопровождать тотальная неопределенность с эффектом маятника в настроениях и поведении граждан.

Отдельное внимание на инфляционное "наследство" декабря, которое так или иначе, может повлиять на курсовые показатели. К тому же негативный прогноз МВФ о "шоковом" первом квартале может изрядно "взбаламутить" настроения граждан через информационные потоки в медиа с комментариями и прогнозами на озвученные прогнозы,

– резюмирует Тарас Лесовой.

Что будет с долларом

Не является исключением, что на наличном рынке активность будет несколько ниже, чем в декабре из-за традиционно сезонно низкого объема бюджетных расходов. Поэтому вполне вероятно, что и объем интервенций также может снизиться.

Существует 2 базовых сценария, как будет меняться курс в течение января:

В конце месяца официальный курс доллара может составить 42 гривны.

Официальный курс доллара может окажется в коридоре 42 – 42,30 гривны за доллар.

Поэтому зеркальные изменения произойдут и на наличном рынке. Но в целом вполне возможно, что в итоге января курс американской валюты может вырасти не более чем на 0,5 – 1%.

Интересно! Любой медленный и некритический рост курсовых показателей не станет неожиданностью, ведь в бюджете на 2025 год средневзвешенный курс прописан на уровне 45 гривен за доллар.