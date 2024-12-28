Якою буде ситуація на ринку у січні

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу пояснив, що січень не буде простим для валютного ринку. За прогнозом інфляція в країні може прискоритися до 10 – 11%.

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Нагадуємо! У січні минулого року інфляція в Україні склала 0,4%.

Як додає банкір, як це спостерігалося протягом грудня, Нацбанк вживатиме заходів для пом'якшення інфляції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зокрема на це має вплинути трохи збільшена облікова ставка – 13,5%, а валютні інтервенції можуть покривати рівень попиту, тримаючи ринок в балансі.

Найголовнішими чинниками, що впливатимуть на ринок, стануть:

Обсяг міжнародної фінансової допомоги, яка витрачатиметься переважно на покриття бюджетного дефіциту

Зауважте! За різними оцінками, у 2025 році потребуватиме близько 40 мільярдів доларів, а це $3,3 мільярда доларів на місяць.

Міжнародні валютні резерви, які дають змогу регуляторові проводити гнучку політику на валютному ринку. Загальний стан економіки країни. Стан енергосистеми в контексті можливих нових ракетних і дронових обстрілів. Перебіг війни – спротив ворогові, долання наслідків можливих ракетних та дронових атак.

Лєсовий каже, що важливим у січні можна вважати "Фактор Трампа", адже від рішень майбутнього очільника США багато в чому може залежати майбутнє України.

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І допоки новий обраний президент ще не очолив Білий Дім, цей фактор супроводжуватиме тотальна невизначеність з ефектом маятника в настроях та поведінці громадян.

Окрема увага на інфляційний "спадок" грудня, який так чи інакше, може вплинути на курсові показники. До того ж негативний прогноз МВФ про "шоковий" перший квартал може неабияк "скаламутити" настрої громадян через інформаційні потоки в медіа з коментарями та прогнозами на озвучені прогнози,

– резюмує Тарас Лєсовий.

Що буде з доларом

Не є виключенням, що на готівковому ринку активність буде дещо нижчою, ніж у грудні через традиційно сезонно низький обсяг бюджетних витрат. Тому цілком ймовірно, що й обсяг інтервенцій також може знизитися.

Існує 2 базових сценарії, як змінюватиметься курс протягом січня:

Наприкінці місяця офіційний курс долара може скласти 42 гривні.

Офіційний курс долара може опиниться в коридорі 42 – 42,30 гривні за долар.

Відтак дзеркальні зміни стануться і на готівковому ринку. Але загалом цілком можливо, що в підсумку січня курс американської валюти може зрости не більш як на 0,5 – 1%.

Цікаво! Будь-яке повільне і некритичне зростання курсових показників не стане несподіванкою, адже в бюджеті на 2025 рік середньозважений курс прописаний на рівні 45 гривень за долар.