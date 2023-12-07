Чому коливається курс долара: ситуація на валютному ринку
Джерело:НБУ
Через вплив зовнішніх обставин, на валютному ринку відбуваються певні коливання. Ситуація контролюється і регулюється з боку НБУ.
Що відбувається на валютному ринку України
НБУ опублікував Макроекономічний та монетарний огляд за листопад цього року. У звіті йдеться про зміцнення обмінного курсу.
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Водночас варто відзначити послаблення курсу під впливом змін у співвідношенні попиту та пропозиції. Значення долара у листопаді майже відповідає жовтневому. Незначні зміни відбулися внаслідок:
- сезонного попиту;
- адаптації населення та бізнесу до керованого гнучкого курсу;
- стабілізації експорту, завдяки новим шляхам транспортування, зокрема морським;
- значних послаблень можливих спекулятивних мотивів.
Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку,
– повідомляють в огляді НБУ
У листопаді відбулося зростання курсу на 1 копійку у порівнянні з жовтнем: з 36,37 до 36,38 гривні за долар. НБУ працює над тим аби унеможливити значний зовнішній вплив на валюту.