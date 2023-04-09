Купити чи продати долари: яким буде курс на Великдень

Останній тиждень готівковий курс долара стрімко летів вниз та навіть спромігся подолати психологічну позначку у 37 гривень й впритул наблизитися до офіційного курсу у 36,6 гривні. Однак у п'ятницю, 7 квітня, курс різко зріс й повернувся на позиції у понад 37 гривень за долар.

Що буде з курсом перед Великоднем

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що курс долара напередодні Великодня буде у межах 37 – 38 гривень.

Читайте також Чи продовжить гривня надалі зміцнюватись: яким буде курс долара наступного тижня

Банкір Герман Марченко у розмові з 24 Каналом зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" — коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Але вони обмежаться амплітудою в 30 – 50 копійок, що суттєво не змінить ситуацію на ринку.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Така "поведінка" курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні, як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощадження на святкові закупи).

Яка ситуація на готівковому ринку зараз

7 квітня готівковий долар в банках України можна було продати в середньому за 37 гривні, а купити за 37,70 гривні.

України можна було продати в середньому за 37 гривні, а купити за 37,70 гривні. В обмінниках купували долар в середньому за 37,20 гривні, а продавали – за 37,93 гривні.

купували долар в середньому за 37,20 гривні, а продавали – за 37,93 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому була на рівні 37,60 гривні, а продаж – 37,87 гривні.

На думку Марченка, є достатньо підстав прогнозувати, що