Купить или продать доллары: каким будет курс на Пасху
Последнюю неделю наличный курс доллара стремительно летел вниз и даже смог преодолеть психологическую отметку в 37 гривен и вплотную приблизиться к официальному курсу в 36,6 гривны. Однако в пятницу, 7 апреля, курс резко вырос и вернулся на позиции более, чем в 37 гривен за доллар.
Что будет с курсом перед Пасхой
Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что курс доллара в канун Пасхи будет в пределах 37 – 38 гривен.
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Банкир Герман Марченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Но они ограничатся амплитудой в 30 – 50 копеек, что существенно не изменит ситуацию на рынке.
Такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны, как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).
Какая ситуация на наличном рынке сейчас
- 7 апреля наличный доллар в банках Украины можно было продать в среднем за 37 гривны, а купить за 37,70 гривны.
- В обменниках покупали доллар в среднем за 37,20 гривны, а продавали – за 37,93 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем была на уровне 37,60 гривны, а продажа – 37,87 гривны.