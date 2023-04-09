Купить или продать доллары: каким будет курс на Пасху

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Последнюю неделю наличный курс доллара стремительно летел вниз и даже смог преодолеть психологическую отметку в 37 гривен и вплотную приблизиться к официальному курсу в 36,6 гривны. Однако в пятницу, 7 апреля, курс резко вырос и вернулся на позиции более, чем в 37 гривен за доллар.