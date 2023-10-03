Чи завершиться ера 36,6 гривні за долар після важливого рішення НБУ

Від сьогодні НБУ переходить від фіксованого курс до гнучкого. Експерти прогнозують, що офіційний курс долара тепер не становитиме 36,6 гривні, як це було раніше.

Гнучкий курс від НБУ

Під час розмови з 24 Каналом експерт Ярослав Жаліло розповів, що гривня за гнучкого курсу може зміцнюватися, а може й послаблюватися. Відповідно це транслюватиметься й на готівковий ринок, тобто на ті курси, які встановлюють комерційні банки тощо.

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Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Водночас на скільки коливатиметься курс за таких умов – сказати важко. Все через те, що поки невідомо у яких межах НБУ готовий застосовувати керування, або, навпаки, на скільки готовий допустити гнучкість.

Втім буде й більше чинників, які можуть повпливати на курс. Це й спекулятивні та ризикові. Вони можуть спонукати до значних коливань.

Яким буде офіційний курс

Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, що офіційний курс може становити десь 37,5 – 38 гривень після останніх рішень НБУ.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде на зустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.

Мінфін недоотримував гривні у макрофінансовій допомозі за курсом у 36,6 гривні, адже у бюджеті на 2023 рік він був закладений на рівні 42 гривень.

Експерт додає, що рухатися у першу чергу буде безготівка, а на готівковому ринку нічого не змінилося.

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Що буде з готівковим курсом

Для громадян курс зазвичай відчувається через курс в обмінниках, тобто готівковий. Відтак коли населення здійснюють якісь операції користуючись картками банківськими, як-от українці, які перебувають за кордоном й отримують виплати з України або навпаки, відбувається конвертація.

Я не можу сьогодні стверджувати, що зміна цих курсів відбуватиметься синхронно зі зміною курсу Нацбанку. Це залежатиме від попиту й пропозиції. Не виняток, що курс Нацбанку буде рухатися, а курс в обмінках буде залишатиметься на тому рівні, що й був,

– додає Жаліло.

Маючи навіть фіксований курс регулятор здійснював інтервенцію на валютному ринку для того, щоб забезпечити в повному обсязі попит на валюту по тому курсу, за який проголосують. Насправді це квазіринкова процедура, тому що у будь-якому випадку НБУ "викидає" валюту на ринок, щоб задовольнити попит на неї.

НБУ бачитиме курс, тоді здійснюватимуть інтервенції у тій чи більшій мірі для того, щоб курс не виходив за рамки, які вважають за доцільні.