Загострення на фронті може вплинути на курс: скільки коштуватиме євро наступного тижня

Курс євро наступного тижня формуватиметься на основі світових курсів і неподільно від курсу долара. Загалом ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою.

Яким буде курс євро та долара 5-11 травня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що упродовж наступного тижня різниця між євро та доларом у гривневому еквіваленті залишиться на рівні 5,5-6 гривень.

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Долар коливатиметься в межах 41,2-41,6 гривні, євро – 45-48 гривень як на міжбанку, так і в обмінниках. Тобто, 1 євро коштуватиме до 1,15 долара. Водночас очікується, що попит і пропозиція на євро також будуть співмірними,

– каже Тарас Лєсовий.

Загалом наступного тижня на валютний ринок можуть тиснути обставини, пов’язані із питанням можливого завершення війни, а також активізація ворога на фронті.

Що очікують на валютному ринку

Щоденні курсові коливання:

міжбанк — до 5-15 копійок;

банки — до 10-20 копійок;

обмінні пункти — до 30 копійок.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк — до 15 копійок за долар та до 20 копійок за євро;

банк – до 50-60 копійок за доларів та до гривні за євро;

обмінні пункти — до гривні за долар та до 1,3 гривні за євро.

Зауважте! Тож протягом наступного тижня на валютному ринку збережеться відносна стабільність. А поточні зміни будуть вже звичними для останніх кількох тижнів. Поки фахівці не спостерігають загроз, що можуть вплинути на курсові показники.