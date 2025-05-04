Каким будет курс евро и доллара 5-11 мая

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала спрогнозировал, что в течение следующей недели разница между евро и долларом в гривневом эквиваленте останется на уровне 5,5-6 гривен.

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Доллар будет колебаться в пределах 41,2-41,6 гривны, евро – 45-48 гривен как на межбанке, так и в обменниках. То есть, 1 евро будет стоить до 1,15 доллара. В то же время ожидается, что спрос и предложение на евро также будут соразмерными,

– говорит Тарас Лесовой.

В общем на следующей неделе на валютный рынок могут давить обстоятельства, связанные с вопросом возможного завершения войны, а также активизация врага на фронте.

Что ожидают на валютном рынке

Ежедневные курсовые колебания:

межбанк - до 5-15 копеек;

банки - до 10-20 копеек;

обменные пункты - до 30 копеек.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк - до 15 копеек за доллар и до 20 копеек за евро;

банк – до 50-60 копеек за долларов и до гривны за евро;

обменные пункты - до гривны за доллар и до 1,3 гривны за евро.

Заметьте! Поэтому в течение следующей недели на валютном рынке сохранится относительная стабильность. А текущие изменения будут уже привычными для последних нескольких недель. Пока специалисты не наблюдают угроз, которые могут повлиять на курсовые показатели.