Євро дорожчає, долар падає: за скільки можна купити валюти

В банках євро виросло, як і в обмінниках, де валюта при продажі додала найсуттєвіше в ціні. Долар в обмінниках також подорожчав, але в банках та на чорному ринку спостерігається несуттєвий спад.

Курс валют у банках Станом на ранок 5 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (без змін проти 4 лютого) та продаж по 42,09 гривні (-3 копійки). Читайте також "Національний кешбек" набирає обертів: усе більше українців стають учасниками програми Купівля євро відбувається по 42,90 гривні (+10 копійок), а продаж по 43,70 гривні (+20 копійок). Курс на чорному ринку Купити долар можна в середньому по 41,88 гривні (-2 копійки), а продати по 41,88 гривні (-5 копійок).

(-2 копійки), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 43,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 43,61 гривні (+11 копійок). Курс в обмінниках Долари купують обмінники в середньому по: 41,55 гривні (+20 копійок), а продають по 41,95 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,25 гривні (+37 копійок), а продають по 43,65 гривні (+9 копійок). Який курс прогнозують експерти Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, можна припустити, що офіційний курс цього тижня коливатиметься в минулотижневих межах 42 – 42,30 гривень за долар. Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Розуміємо, що курсові події – це процес, який навряд чи можна "законсервувати". Однак можливі курсові зміни є прогнозованими, що є вельми доброю ознакою. Водночас курсові коливання на міжбанку можуть бути на рівні 42 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро.

можуть бути на рівні 42 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро. А на готівковому ринку на рівні 42,40 – 42,80 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.