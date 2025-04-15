Офіційне євро вперше сягнуло 47 гривень

Вже декілька днів поспіль офіційний курс євро рухається вгору. Відтак, вперше валюта сягнула сьогодні 47 гривень. Натомість курс долара опустився, але несуттєво. На завтра, 16 квітня, регулятор очікує зниження вартості як долара, так і євро.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 14 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,02 гривні. Тобто ціна виросла на 11 копійок.

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Станом на 16 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,17 гривні,

євро – 46,61 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 40,92 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,02 гривні , продаж – по 41,14 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,35 гривні, продаж – по 41,15 гривні.

Як буде рухатися долар після мит США

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що ситуація на валютному ринку України після введення мит США залишиться питомою.

Він спрогнозував декілька тижнів тому, що коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах 41,20 – 41,80 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ситуація на українському валютному ринку навряд чи залежатиме від Трампа, а скоріше від балансу попиту і пропозиції.

За його словами, тарифи США не повинні істотно спонукати українських громадян до панічних проявів на валютному ринку.