Попри різке зростання: чого чекати від курсу євро наступного тижня

Перший тиждень вересня не буде шокуючим для українців. Курс євро залишиться на стабільних позиціях.

Тенденції наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що протягом першого тижня осені валютний ринок попри очікувану зміну амплітуди коливань, все ж залишатиметься подібним до серпня. До слова режим "керованої гнучкості" не дозволить валюті кардинально змінитися.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Водночас характерним також стане те, що поступово нівелюється різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку (що відповідає планам регулятора з мінімізації міжкурсової різниці). Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією.

Обсяги валютних інтервенцій, ймовірно, перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів й вони будуть досить "звичайними" і на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники.

Що буде з євро