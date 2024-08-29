Попри різке зростання: чого чекати від курсу євро наступного тижня
29 серпня 2024, 12:55Читать новость на русском
Перший тиждень вересня не буде шокуючим для українців. Курс євро залишиться на стабільних позиціях.
Тенденції наступного тижня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що протягом першого тижня осені валютний ринок попри очікувану зміну амплітуди коливань, все ж залишатиметься подібним до серпня. До слова режим "керованої гнучкості" не дозволить валюті кардинально змінитися.
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Водночас характерним також стане те, що поступово нівелюється різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку (що відповідає планам регулятора з мінімізації міжкурсової різниці). Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією.
Обсяги валютних інтервенцій, ймовірно, перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів й вони будуть досить "звичайними" і на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники.
Що буде з євро
- Коридори валютних коливань: 44 – 46 гривень за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти — 0,5 – 0,7 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.