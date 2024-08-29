Тенденції наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що протягом першого тижня осені валютний ринок попри очікувану зміну амплітуди коливань, все ж залишатиметься подібним до серпня. До слова режим "керованої гнучкості" не дозволить валюті кардинально змінитися.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Водночас характерним також стане те, що поступово нівелюється різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку (що відповідає планам регулятора з мінімізації міжкурсової різниці). Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією.

Обсяги валютних інтервенцій, ймовірно, перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів й вони будуть досить "звичайними" і на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники.

Що буде з євро