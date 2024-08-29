Тенденції наступного тижня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що протягом першого тижня осені валютний ринок попри очікувану зміну амплітуди коливань, все ж залишатиметься подібним до серпня. До слова режим "керованої гнучкості" не дозволить валюті кардинально змінитися.
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Водночас характерним також стане те, що поступово нівелюється різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку (що відповідає планам регулятора з мінімізації міжкурсової різниці). Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією.
Обсяги валютних інтервенцій, ймовірно, перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів й вони будуть досить "звичайними" і на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники.
Що буде з євро
- Коридори валютних коливань: 44 – 46 гривень за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти — 0,5 – 0,7 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.