26 березня, 19:25
Курс знижується: за скільки можна придбати 500 євро сьогодні
Основні тези
- Офіційний курс євро на 26 березня становить 45,14 гривні за євро.
- Середній банківський курс євро: купівля – 44,75 гривні, продаж – 45,28 гривні; в обмінниках: купівля – 45 гривні, продаж – 45,20 гривні.
Після 20 березня курс євро почав знижуватися. Зараз ситуація на валютному ринку стабільна.
Курс євро 26 березня
Офіційний курс євро, станом на 26 березня складає – 45,14 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну" середній банківський курс євро зараз:
- купівля – 44,75 гривні за євро;
- продаж – 45,28 гривні за євро.
Середній курс євро в обмінниках, своєю чергою, встановлено такий:
- купівля – 45 гривні за євро;
- продаж – 45,20 гривні за євро.
У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 євро
- щоб купити 500 євро у банку, сьогодні доведеться витратити приблизно – 22 640 гривень;
- а от для покупки 500 євро в обмінниках необхідно мати орієнтовно – 22 600 гривень.
Яку суму можна виручити при здачі 500 євро 26 березня
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати – 22 375 гривень;
- при здачі 500 євро у обміннику можна виручити орієнтовно – 22 500 гривень.