Курс знижується: за скільки можна придбати 500 євро сьогодні

Після 20 березня курс євро почав знижуватися. Зараз ситуація на валютному ринку стабільна.

Курс євро 26 березня Офіційний курс євро, станом на 26 березня складає – 45,14 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також У "Газпрому" суттєві проблеми: як росіяни намагаються врятувати компанію За даними "Мінфіну" середній банківський курс євро зараз: купівля – 44,75 гривні за євро;

продаж – 45,28 гривні за євро. Середній курс євро в обмінниках, своєю чергою, встановлено такий: купівля – 45 гривні за євро;

продаж – 45,20 гривні за євро. У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 євро щоб купити 500 євро у банку , сьогодні доведеться витратити приблизно – 22 640 гривень;

, сьогодні доведеться витратити приблизно – 22 640 гривень; а от для покупки 500 євро в обмінниках необхідно мати орієнтовно – 22 600 гривень. Яку суму можна виручити при здачі 500 євро 26 березня якщо обмінювати 500 євро у банку , можна отримати – 22 375 гривень;

, можна отримати – 22 375 гривень; при здачі 500 євро у обміннику можна виручити орієнтовно – 22 500 гривень.