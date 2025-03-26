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26 березня, 19:25
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Курс знижується: за скільки можна придбати 500 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро на 26 березня становить 45,14 гривні за євро.
  • Середній банківський курс євро: купівля – 44,75 гривні, продаж – 45,28 гривні; в обмінниках: купівля – 45 гривні, продаж – 45,20 гривні.

Після 20 березня курс євро почав знижуватися. Зараз ситуація на валютному ринку стабільна.

Курс євро 26 березня

Офіційний курс євро, станом на 26 березня складає – 45,14 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну" середній банківський курс євро зараз:

  • купівля – 44,75 гривні за євро;
  • продаж – 45,28 гривні за євро.

Середній курс євро в обмінниках, своєю чергою, встановлено такий:

  • купівля – 45 гривні за євро;
  • продаж – 45,20 гривні за євро.

У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 євро

  • щоб купити 500 євро у банку, сьогодні доведеться витратити приблизно – 22 640 гривень;
  • а от для покупки 500 євро в обмінниках необхідно мати орієнтовно – 22 600 гривень.

Яку суму можна виручити при здачі 500 євро 26 березня

  • якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати – 22 375 гривень;
  • при здачі 500 євро у обміннику можна виручити орієнтовно – 22 500 гривень.